Vaccini: Open Day in tutto il Sannio giovedì e venerdì per la fascia 18-59 anni Volpe: «A gamba tesa contro il covid per immunizzare il Sannio»

Tutto pronto per dare un ulteriore accelerata alla immunizzazione contro il Covid-19 della popolazione del Sannio. In queste ore, i maturandi registrati in piattaforma (per ora, oltre 1200) stanno ricevendo la convocazione dell’Asl per ricevere il vaccino giovedì e venerdì prossimi presso il centro vaccinale Pepicelli. Intanto ferve l’organizzazione negli hub distrettuali per l’open day che da giovedì sarà aperto a tutti i residenti nella provincia di Benevento, a partire dai 18 anni e fino ai 59. Precisamente, i centri vaccinali attivi per l’iniziativa che saranno aperti da giovedì prossimo, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, sono:

Cerreto Sannita, via Cesine di sopra

Morcone, Fiera contrada Piana, 131

San Bartolomeo in Galdo, Poliambulatorio, via Costa

San Giorgio del Sannio, Auditorium Cilindro nero

Cerreto Sannita- presidio M. Delle Grazie

San Marco dei Cavoti, Largo Ariella

Sant’Agata dei Goti, Laboratorio P. O.

Telese Terme, presso Terme viale Europa.



“Con impegno ed innegabile sacrificio - afferma Gennaro Volpe, il DG dell’Asl, - stiamo procedendo a gamba tesa verso l’immunoprofilassi di tutta la popolazione. Abbiamo raccolto le richieste dei ragazzi e di tutti coloro che fino ad ora non sono rientrati nei target previsti e che vogliono vaccinarsi. Collegandosi al link https://opendayvaccini.soresa.it possono registrarsi ed ottenere la vaccinazione secondo le modalità indicate. Ovviamente, - precisa il direttore generale - le operazioni si protrarranno fino ad esaurimento scorte.”