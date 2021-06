Open day vaccinazioni: boom di adesioni. Volpe: "Avanti anche sabato e domenica" In poche ore esaurite le prenotazioni utili per domani e venerdì. Di qui la decisione dell'Asl

La piattaforma raggiungibile dal link dedicato, https://opendayvaccini.soresa.it ha registrato, dalla sua attivazione, un boom di adesioni per la nostra provincia. In poche ore, infatti, è stato raggiunto il tutto esaurito, ovvero, il numero massimo di vaccini somministrabili negli 8 centri vaccinali attivati nei distretti per l’open day nei giorni di giovedì e venerdì prossimi.

“Preso atto del favorevole riscontro da parte dei cittadini, - spiega il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe- riteniamo utile e necessario continuare con lo stesso trend. Abbiamo lavorato in queste ore per raddoppiare l’iniziativa che si protrarrà anche sabato e domenica prossimi. Anzi, - conclude - abbiamo potenziato l’offerta già attiva, aggiungendo ai siti attivi per la somministrazione dei vaccini, anche Benevento, con i due centri Pepicelli e Minghetti, e l’hub vaccinale di Montesarchio”. Dunque, con le stesse modalità: collegamento al link https://opendayvaccini.soresa.it/ , ci si potrà registrare e ottenere la somministrazione del vaccino.