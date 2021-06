Covid. Buone notizie dal San Pio: oggi altre dimissioni Cala ancora il dato dei ricoveri presso l'azienda ospedaliera di Benevento

Continua a migliorare la situazione nei reparti covid del San Pio di Benevento. Anche oggi nessun decesso e tre nuove dimissioni. E passa da 20 a 17 il dato dei pazienti in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus.

Dal consueto report con cui il nosocomio sannita dettaglia la situazione nei reparti covid emerge inoltre che sono 13 i pazienti sanniti ancora ricoverati mentre gli altri quattro sono residenti in altre province. Solo due i ricoveri in terapia intensiva, dato quest'ultimo invariato rispetto alle ultime 24 ore, mentre scende a 9 il numero dei posti letto occupati in pneumologia sub-intensiva e 6 a malattie infettive. Già da diversi giorni, inoltre, restano vuoti gli altri reparti ovvero medicina interna, medicina d'urgenza e l'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso.