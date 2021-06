"Grande lavoro contro Covid. Ora serve prevenzione per altre le patologie" Il presidente dell'Ordine dei medici sanniti, Ianniello: "Vaccinazioni over 18 strategia vincente"

“Anche se negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un calo dei nuovi positivi Covid e dei pazienti ricoverati non dobbiamo abbassare mai la guardia contro il virus ma possiamo pensare di recuperare il tempo perso per colpa della pandemia per quanto riguarda le altre patologie” questo l'invito che arriva dal presidente sannita dell'Ordine dei medici, Giovanni Pietro Ianniello che fa un bilancio della situazione e mette l'accento su una serie di questioni fondamentali per riprendere il cammino anche per combattere altre malattie “per le quali purtroppo non esiste ancora un vaccino”.

“Vaccinare gli over 18 sarà sicuramente una ulteriore mossa vincente nella lotta contro il covid – ha poi rimarcato il dottore Ianniello -. La provincia di Benevento sta rispondendo molto bene a partire dall'Asl, dalla Prefettura dai sindaci, le attività produttive e anche grazie al nostro sia pur piccolo contributo con i medici di base che, dopo un iniziale tentennamento dovuto solo a questioni organizzative, hanno somministrato i vaccini ai pazienti fragili presso le abitazioni. Un lavoro in sinergia che ci consente ora di stare un po' più tranquilli anche se serve sempre la massima attenzione nell'utilizzo delle regole anti contagio”.

Altro aspetto che analizza il dottore Ianniello, oncologo presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, è la prevenzione. Finita l'emergenza si deve tornare a parlare di screening e cure: “Un punto dolente. La cura di determinate patologie, come quelle oncologiche non si sono mai fermate, ma ora bisogna recuperare il gap che si è formato in questi 18 mesi di emergenza sanitaria. Bisogna ripartire con forza, ormai la pressione covid sugli ospedali è diminuita e quindi ricordiamoci che ci sono tante patologie che non vanno mai in vacanza e per le quali purtroppo non esiste un vaccino”.

Come si ricorderà, qualche giorno fa era stata proprio l'Asl di Benevento a mettere in campo una nuova iniziativa proprio per prevenire alcuni tipi di tumore. Sportelli informativi presso gli hub vaccinali di Benevento (caserma Pepicelli) e Morcone (area fiera). Non solo un punto informativo ma un vero e proprio ambulatorio nell'ambulatorio, con la consegna alle persone appena vaccinate dei kit per il rilevamento di sangue occulto nelle feci per prevenire il tumore del colon.