"PretenDiamo legalità", il piccolo Roberto vincitore nazionale La cerimonia presso la scuola Torre di Benevento con il questore Bonagura

Questa mattina si è svolta presso l’Istituto Comprensivo “Federico Torre”, alla presenza del Questore di Benevento, Luigi Bonagura, in videocollegamento con il ministero degli Interni ed altri istituti scolastici, la premiazione del progetto - concorso “PretenDiamo legalità”.

Risultato vincitore nazionale per la categoria Cine - Tv, riservata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, il piccolo Roberto Di Noia, il quale con il suo lavoro ha acceso un focus sul fenomeno del bullismo, i sistemi per combatterlo e non giungere a ben più gravi conseguenze.

Roberto Di Noia, con il suo progetto si è brillantemente distinto a livello nazionale non solo per la delicatezza del tema trattato ma anche quale esempio per tutti che non esistono barriere che non si possono oltrepassare. "Grazie anche allo splendido lavoro svolto dalle sue docenti - spiegano dalla Questura - ed in particolare dalla professoressa Flavia Furno, è riuscito a superare le difficoltà incontrate nello svolgere il compito". Il questore Bonagura ha premiato il piccolo Roberto ed il vicequestore Vittorio Zampelli ha consegnato il premio alla dirigente scolastica Maria Luisa Fusco.

Alla cerimonia erano presenti la referente per la Legalità dell’Istituto, la professoressa Paola De Toma, i compagni di classe e l’emozionatissima mamma di Roberto unitamente alle sorelle.