Accettazione, anamnesi e somministrazione in 5 minuti, benvenuti a San Giorgio Inaugurato hub presso il Cilindro Nero. Volpe (Asl): per open day siamo a oltre 20mila prenotazioni

L'aperitivo dopo il vaccino. Bar pieni e tantissimi ragazzi seduti ai tavolini all'esterno dei locali a raccontare la propria esperienza. Accade a San giorgio del Sannio dove questa mattina ha aperto l'ultimo hub previsto da Asl e Comuni per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus. Ambulatorio con cinque postazioni per le inoculazioni che, almeno in mattinata ha battuto ogni record per velocità. In tanti, infatti, sono stati contattati per anticipare l'appuntamento presso l'auditorium Il Cilindro Nero.

“Non pensavo che fosse così rapida la vaccinazione” il commento più utilizzato per descrivere quella che dopo 14 mesi per tutti è e deve rappresentare l'acquisizione di un'arma contro il temibile Covid 19. Una squadra di operatori amministrativi e sanitari dell'Asl, supportati dal gruppo di guardie ambientali e volontari, che dalle 9 in punto hanno avviato le operazioni per l'open day over 18 che sta riscuotendo tantissime adesioni nel Sannio e che è stato prorogato fino a domenica.

“Ci sono oltre 20mila adesioni a questo tipo di iniziativa” ha rimarcato il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe che in mattinata ha fatto tappa presso l'hub. “Siamo attivi in tutta la provincia. Questo di San Giorgio del Sannio era l'ultimo tassello che mancava. Da lunedì organizzeremo nuovi open day con johnson e johnson, che non prevede il richiamo, presso alcuni comuni e strutture caratteristiche del Sannio già utilizzate nelle scorse settimane”.

Per quanto riguarda invece le forniture, nei frigoriferi del San Pio lunedì sono arrivate le dosi programmate di Pfizer, tra oggi e domani invece arriverà una fornitura straordinaria che servirà per coprire le vaccinazioni programmate fino a domenica”.

Nella giornata di oggi operazione di vaccinazione anche per i maturandi presso la caserma Pepicelli. Una mossa vincente, quell'Asl di Benevento che ha programmato l'open day over 18 nel Sannio poche ore prima la decisione del commissario per l'emergenza, il generale Figliolo e della Regione, di aprire a tutte le fasce di età. In questo modo nel Sannio sono arrivate forniture straordinarie di vaccino Pfizer e si spera per la prossima settimana in ulteriori dosi a sufficienza.

“L'adesione nel Sannio resta alta per le fasce dai 40 anni in su. Restano davvero poche persone convocate che ancora non si sono presentate. Continuiamo così” ha concluso il dg dell'Asl di Benevento accolto presso l'hub di San Giorgio del Sannio dall'assessore alla Sanità, la dottoressa Alessia Accettola: “Un'iniziativa davvero importante specialmente in questa fase. Un lavoro duro ma grazie alal collaborazione del direttore Volpe e del distretto sanitario con le dottoresse Ielmo e Giangregorio siamo riusciti a mettere in piedi questo hub per aumentare l'offerta vaccinale del territorio che comprende 19 Comuni”. L'assessore Accettola poi traccia un bilancio dell'emergenza sanitaria: “Grazie ai cittadini i contagi stanno scendendo e per fortuna si registrano tante guarigioni ma non dobbiamo mai abbassare la guardia”.

Presente all'hub anche il sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe: “Ci siamo organizzati da lungo tempo ma ci hanno chiesto dall'Asl un migliore e maggiore perfezionamento ed è stato fatto proprio in vista dei tanti giovani che arrivano qui per la vaccinazione. Arriveranno non solo da San Giorgio ma anche da altri paesi e da Benevento. Solo con la vaccinazione – ha rimarcato il sindaco Mario Pepe – si potrà tornare pian piano alla normalità con la speranza di sconfiggere il virus. Ai giovani dico: vaccinatevi”.