Ivpc Rugby e San Pio insieme: scambio di maglie e via alla collaborazione Ivpc Rugby Benevento omaggia l'ospedale e avvia una collaborazione: «La nostra squadra è il Sannio»

Un grazie per quanto fatto in periodo covid e maglie celebrative per il dg Ferrante, il direttore dell'Uoc di Ortopedia Pica e il dottor Meccariello: così si è suggellata la collaborazione tra il Rugby Benevento e l'ospedale San Pio. Questa mattina la cerimonia, con Ferrante che ha approfittato per rilanciare la sua idea di un ospedale che non sia solo presidio di cura, ma al centro della comunità.

«Per me l'ospedale è questo – ha spiegato Ferrante – qualcosa che è al centro della comunità, a disposizione della comunità e che non è solo presidio di cura. La collaborazione col Rugby Benevento mi rende orgoglioso e l'idea del presidente Palumbo di inserire il logo dell'ospedale sulla maglietta è assolutamente ottima: c'è da lodare anche l'Uoc di Ortopedia che sta facendo benissimo».

Soddisfatto il dottor Giuseppe Pica, al vertice dell'Uoc di Ortopedia e Traumatologia, che ha assicurato assistenza alla società rugbystica: «Per quel che posso augurarmi spero di dare assistenza il meno possibile, perché nel caso contrario significherebbe che gli atleti si sono fatti male (ride ndr). E' in ogni caso una soddisfazione seguire un'attività che a Benevento è molto sentita, come il rugby: seguiremo la squadra quando possibile e garantiremo assistenza nel caso servisse, è una collaborazione molto positva».

Una collaborazione fortemente voluta da Luigi Meccariello, medico chirurgo di recente tornato nel Sannio con un cuore da rugbysta: «11 anni fa giocavo nell'altra squadra – sorride – oggi invece che come atleta collaboro come medico, e non posso che esserne soddisfatto e contento».

Una collaborazione preziosa e che si inquadra nell'idea di unire le eccellenze di Benevento, come ha spiegato il presidente dell'Ivpc Rugby Benevento, Rosario Palumbo: «Oltre alle maglie e alla collaborazione mi preme ringraziare tutta la struttura del San Pio perché da oltre un anno è in prima linea, in maniera eroica a fronteggiare questa pandemia. Noi siamo vicini di casa, e ci piace l'idea di portare con noi un'eccellenza del territorio: per questo ho pensato di portare il logo del San Pio sulla nostra maglia, con grande orgoglio, perché è il nostro modo di intendere lo sport, e in particolare il rugby. E' uno sport di collaborazione, di squadra: in questo caso la nostra squadra è il Sannio»