AsDim e Protezione civile in campo per i più deboli Nuovo progetto per fare prevenzione e garantire assistenza ai pazienti diabetici

AsDim e Protezione civile di Benevento insieme a sostegno dei più deboli. Nasce così il Protocollo d'intesa siglato questa mattina nella sede dell'Associazione Diabetici Italia Meridinionale 'Al di qua del Faro'. Un nuovo progetto a sostegno in particolare delle fasce svantaggiate, che punta ancora una volta a fare prevenzione tra la popolazione oltre a garantire assistenza ai pazienti diabetici.

“La protezione civile ha accolto il nostro appello per poter arrivare dove non riusciamo con la nostra struttura e questo Protocollo consentirà di dare più forza alle iniziative che stiamo portando avanti”, ha commentato il presidente dell'associazione, Annio Rossi, precisando come lavorando in sinergia “sarà possibile creare un partenariato che potrà dare l'opportunità al paziente diabetico di accedere alla cura, ma anche di fare prevenzione tra la popolazione”.

La Protezione civile, infatti, metterà a disposizioni i mezzi per il trasporto di persone in difficoltà. Si punta, dunque, ad andare oltre l'emergenza dopo un anno e mezzo caratterizzato purtroppo dalla pandemia: “Questa pandemia ha evidenziato le necessità delle fasce più deboli, ci sono siamo ritrovati spesso con richieste d'aiuto che non avevamo mai avuto prima”, ha spiegato Aniello Petito, presidente della Protezione civile ricordando come il compito dell'associazione “non sia solo per l'emergenza, ma è anche attività di prevenzione e di collaborazione con le altre realtà mettendo a disposizione la nostra logistica”.

Un impegno per le fasce più deboli evidenziato anche dal sindaco Mastella che per l'occasione ha rivolto un nuovo invito a “mantenere alta l'attenzione anche nei mesi estivi”.