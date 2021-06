Covid nel Sannio. I dati Asl: oggi 4 positivi, 9 guariti Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento

Continua a calare nel Sannio il trend dei contagi. Solo quattro i nuovi positivi segnalati dall'Asl di Benevento nelle ultime 24 ore. Contagi emersi dai 140 tamponi processati in giornata. Di questi solo un caso viene classificato come sintomatico, mentre gli altri cittadini risultati positivi al covid non risultano avere sintomi riconducibili all'infezione e dunque registrati come 'asintomatici'. Dal report dell'azienda sanitaria di via Oderisio vengono segnalate inoltre 9 guarigioni. Fortunatamente anche oggi nessun decesso.