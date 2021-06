Vaccinazioni: Johnson & Johnson presso i comuni della provincia e Open day Astra Ecco dove e quando sono state organizzate le ulteriori giornate per le somministrazioni

Continua la corsa verso l'immunizzazione di massa dei cittadini della Provincia di Benevento. Dopo le maxiadesioni degli ultimi giorni che hanno portato alla somministrazione di oltre 11.000 dosi in soli 2 giorni, è pronto il calendario delle iniziative che interesseranno altri 5 comuni della provincia. Lunedì l’equipe dei sanitari dell’Asl sarà presente a Castelpagano presso il Palazzo Ducale; martedì sarà la volta di Campoli del Monte Taburno e Melizzano, rispettivamente presso piazza Alfonso la Marmora e i giardini del Castello Ducale Caracciolo e, infine, mercoledì, l’Open day è previsto a Fragneto Monforte presso il Palazzo Ducale Montalto e a Buonalbergo al Palazzo Angelini in via Roma. L’iniziativa che prevede la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson è rivolta ai cittadini della provincia di età compresa tra 18/59, senza preventiva registrazione in piattaforma.

“Riteniamo doveroso - spiega il DG dell’Asl, Gennaro Volpe - pensare e progettare iniziative che tengano conto delle peculiarità ed eterogeneità del territorio. Siamo convinti che una sanità ‘di prossimità’, possibile grazie alla collaborazione dei nostri sindaci, sia la più efficace e valida risposta ai bisogni del cittadino”.

Inoltre, nei giorni di lunedì e martedì, presso i centri vaccinali ASL, saranno somministrati vaccini Astrazeneca per le persone dai 18 anni in su, previa registrazione in piattaforma raggiungibile al link: https//opendayvaccini.soresa.it/ attiva dalle ore 10,00 di sabato 5 giugno.