Report sulle criticità e buone prassi nelle carceri sannite, martedì il bilancio Organizzato dal garante persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Ciambriello

Nella giornata di martedì 8 giugno alle 11 presso la Sala del Consiglio Comunale di Benevento o si terrà la presentazione del Report 2020 su scala provinciale delle criticità e delle buone prassi dei luoghi di privazione della libertà personale (carceri, misure alternative, rems, tso) realizzato dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva. Dopo i saluti del sindaco Clemente Mastella, relazionerà il Garante Campano Samuele Ciambriello, seguiranno gli interventi del Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro, della Presidente del Tribunale di Benevento Marilisa Rinaldi, la procuratrice del Tribunale per i minori Maria De Luzenberg, il Direttore dell’Istituto Penitenziario di Benevento Gianfranco Marcello, la Presidente dell’ordine degli Avvocati di Benevento Stefania Pavone, il Presidente della Camera penale di Benevento Domenico Russo e il Vescovo di Benevento Monsignor Felice Accrocca. All’incontro sono stati invitati a partecipare i Direttori, Comandanti e coordinatori dell’Area Educativa dell’Istituto di Benevento e di Ariano Irpino, e dell’Istituto Penale per i Minori di Airola, l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna, il responsabile della REMS di San Nicola Baronia, il Direttore dell’SPDC di Benevento, i consiglieri regionali della provincia, e le associazioni che a vario titolo operano presso gli istituti.

Il Garante Campano Ciambriello così motiva l’iniziativa: “il carcere è un luogo di comunità nel quale il benessere di ciascuno alimenta quello di tutti. Se c’è infatti una lezione che abbiamo imparato dalla pandemia è che la storia di ciascuno non può prescindere dalla storia di tutti. Il senso di questo incontro è di mettere al centro dell’attenzione il mondo delle carceri ai vari livelli, un mondo molto spesso dimenticato, a volte rimosso, forse considerato marginale ma che a ben pensarci rappresenta lo specchio dei vizi e delle virtù della nostra società”.