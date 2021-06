Morte improvvisa, il Rotary dialoga con il professor Pappone Domani, alle 11.30, sulla piattaforma zoom

“Il Rotary opera per la tua salute”, il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della Salute”, ha in programma per domani (domenica 6 giugno alle ore 11.30) un appuntamento su “Prevenzione morte improvvisa”, con il professor Carlo Pappone.

L’illustre conterraneo è Direttore dell’Unità Operativa di Aritmologia Clinica e del Laboratorio di Elettrofisiologia all’IRCCS Policlinico San Donato di Milano ed è Cardiologo, Aritmologo ed Elettrofisiologo presso la Casa di Cura La Madonnina, oltre che presso la Clinica Ruesh di Napoli.

Il Professor Carlo Pappone ha approfondito, negli ultimi anni di ricerca scientifica, le tematiche sulla prevenzione della morte improvvisa, oggetto della discussione, e al trattamento delle aritmie ventricolari nei pazienti affetti da Sindrome di Brugada. Ha sviluppato una nuova procedura di ablazione epicardica per identificare ed eliminare i meccanismi che innescano la morte improvvisa in questi pazienti: a oggi sono stati trattati con successo oltre 500 pazienti. Ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti e attestazioni a livello internazionale per le sue ricerche scientifiche.

Il Presidente del Rotary Club di Benevento, Ambrogio Romano, esprime il suo ringraziamento ai professionisti impegnati nel dialogo scientifico con i pazienti. Confronti che, in questo momento difficile, possono conferire opportunità e tranquillità. Il progetto “Il Rotary opera per la tua salute”, è condiviso anche dai giovani del Rotaract e dell’Interact Club di Benevento. Di seguito le modalità di contatti: per ricevere credenziali zoom inviare un messaggio a rotary.benevento@virgilio.it o su 349 / 6834680 – link facebook https: //www.facebook.com/pg/rotaybenevento/