Romeo Formato riconfermato presidente dell'Anps di Benevento Il rinnovo delle cariche dell'Associazione nazionale Polizia di Stato

Rinnovate le cariche sociali dell'Associazione nazionale Polizia di stato di Benevento. La riunione presso la sede Anps in via Meomartini. Dalla consultazione risultano eletti: presidente Romeo Formato; consiglieri: Luigi Meola, Francesco Camerino, Vincenzo Zampelli, Antonio Martone, Mariaceleste Zollo e Luigi Grazioli; nonchè il collegio dei sindaci con presidente Pietro Costa e i sindaci Carmine Bianchini e Antonio Carmine tufo. Il presidente rieletto ha ringraziato il presidente della commissione elettorale, Carmine Capitanio, il segretario Giovanni Scognamiglio e lo scrutatore Elio Annese “per la correttezza del lavoro svolto durante le elezioni e lo spoglio delle schede”. Al termine delle operazioni di scrutinio e della proclamazione, il presidente Formato ha convocato il consiglio di sezione per mercoledì 9 giugno alle ore 09,30 presso la sede Anps.