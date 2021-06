Gira l'Italia in Bici, Decatlon Benevento partener ufficiale di Francesco Ciullo Il team Decathlon invita seguire il viaggio su Instagram: @decathlonbenevento e @pedalando_liberi

Il team di Decathlon Benevento informa che è stato avviato un progetto a sostegno del turismo sostenibile. Nella giornata del 1° giugno, Francesco Ciullo, 29 anni di Benevento, ha iniziato il suo viaggio che lo porterà a percorrere l’Italia intera. L’itinerario da lui scelto toccherà tutte le regioni, isole comprese, e sarà della durata di circa 3 mesi: il ritorno a Benevento è previsto per il 31 Agosto.

"Decathlon Benevento è fiera – da partner ufficiale – di sostenere l’iniziativa, con l’obiettivo di informare i cittadini sulla scelta consapevole di un turismo sostenibile. Da anni, l’ecoturismo è un tema che sta ricevendo gradualmente maggiore attenzione da parte delle realtà cittadine, come risposta al cambiamento climatico. Il cicloturismo è una forma di ecoturismo che unisce il rispetto per la natura con i valori dello sport su due ruote. Per questi motivi, Decathlon Benevento ha deciso di sostenere il viaggio di Francesco Ciullo fornendo parte dell’equipaggiamento a lui utile per affrontare i mesi di viaggio".

Il team Decathlon Benevento, inoltre, invita tutti i cittadini a tenersi aggiornati sull’iniziativa tramite le pagine Instagram: @decathlonbenevento e @pedalando_liberi.