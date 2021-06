Covid, Mastella fa il punto sui numeri dell'epidemia Campagna vaccinale: prime dosi al 59% della popolazione

“Da lunedì 31 a domenica 6 giugno ci sono stati 20 nuovi positivi. Tasso incidenza nuovi positivi a 7 giorni pari a 34,2 per 100.000 abitanti (settimana scorsa 23,99)”.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella fa il consueto punto settimanale sulla diffusione dell'infezione da covid19. Per la città tasso in lieve risalita, poi il primo cittadino precisa che, “in provincia di Benevento, da lunedì 31 a domenica 6 giugno 95 nuovi positivi. Tasso incidenza nuovi positivi a 7 giorni pari a 34,8 per 100.000 abitanti (settimana scorsa 38,71), la zona Rossa scatta a 250 per 100.000 abitanti”.

E poi un passaggio sulla campagna di immunizzazione. “Il totale della dosi somministrate ai cittadini di Benevento è 50204, prime dosi 34.557 pari al 59% della popolazione”.