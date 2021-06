Gesesa: guasto risolto, si torna alla normalità In via di risoluzione anche qualche disagio ancora presente

Sono stati ultimati i lavori per riparare la perdita riscontrata nel territorio di San Salvatore Telesino e che l’erogazione del servizio idrico sta tornando alla normalità sia per la città di Benevento, che per i comuni di Ponte e Torrecuso (solo zona di Torrepalazzo). Gesesa, infatti, comunica che gli assorbimenti da parte delle utenze alla riapertura del servizio potrebbero determinare basse pressioni in rete con conseguenti disagi alle utenze che si trovano ai piani più elevati o a quote sul livello del mare più elevate.

Inoltre saranno necessari interventi delle squadre operative sulla rete al fine di riportare in equilibrio il sistema idraulico nelle zone che hanno maggiormente subito l'interruzione come Capodimonte, contrade Nord e Via Avellino e traverse. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa.