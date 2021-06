Riparte il lavoro delle Pro Loco del Sannio: assemblea, idee e progetti Domenica a Paduli c'è stata la prima riunione in presenza dopo mesi di restrizioni

Lo scorso 6 giugno si è tenuta presso il suggestivo Palazzo Ducale di Paduli, l’Assemblea Straordinaria Provinciale dell’Unpli Benevento presieduta dal numero uno del Comitato provinciale, Renzo Mazzeo, che ha accolto i presidenti delle Pro Loco sannite.

Mazzeo ha posto dapprima l’accento sull’importanza dell'incontro che finalmente si è potuto svolgere in presenza ripristinando i rapporti umani, colonna fondante dell’Unpli. In vista dell'estate “non bisogna scoraggiarsi ma, nel rispetto perenne della normativa anti-covid, porre le Pro Loco in prima linea nelle manifestazioni, in momenti di aggregazione e comunità” ha rimarcato Mazzeo riprendendo le parole del presidente regionale Tony Lucido che ha ringraziato il presidente delle Pro Loco del Sannio: “La zona interna deve tornare protagonista col turismo di prossimità, guardando al futuro che è anche il nostro passato”. Particolarmente sentito da tutti i partecipanti il minuto di silenzio tenutosi per le vittime del Covid ed è proprio in un contesto così drammatico, che l’unità può fare e farà la forza.

“Assistenzialismo, cultura, tradizioni, memoria”. Da sempre le Pro Loco sono il cuore del sociale e in prospettiva della prossima Festa Nazionale delle Proloco che si terrà ovunque in tutta Italia l’11 luglio, si creeranno reti collettive in connessione”. Mazzeo ha annunciato poi la scelta di svolgere la manifestazione presso la villa comunale di Benevento.

L’incontro di domenica è servito anche per organizzare l’avvio dei ragazzi del Servizio civile, quasi 500 in tutta la provincia. “Il servizio Civile – ha rimarcato il presidente provinciale delle Pro Loco - è un momento di crescita interpersonale, un’occasione per dar voce alla memoria, al turismo, alla territorialità in un anno particolarmente prolifero per quanto riguarda i tesserati Unpli del beneventano, provincia campana che ha venduto il maggior numero di tessere. Fondamentale le convenzioni fortemente volute dall’associazione con La Guardiense, con le cantine di Solopaca, con le Terme di Telese, con la Croce Rossa e con lo zoo delle Maitine”.

Durante l'assemblea snocciolati anche i dettagli della Convenzione per attività di volontariato “a valenza di recupero tra l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Benevento e il Comitato provinciale Unpli Benevento. “Gli orizzonti si allargano, l’impegno aumenta in una convenzione dal valore unico, grazie alla dedizione mostrata dal direttore Marisa Bocchino, da subito disponibile a sottoscrivere l’intesa. Accordo che ha lo scopo di sensibilizzare, facilitare e regolare i rapporti tra l'UEPE e UNPLI di Benevento, volti a favorire la realizzazione di attività di volontariato di persone maggiorenni in attesa di giudizio, in messa alla prova, condannati o in altra posizione giuridica per le quali è stata valutata la possibilità di attivare percorsi riparativi”.

In previsione dell’estate, anche il presidente della Pro Loco di Airola, Franco Napoletano, ha illustrato alcune iniziative in prospettiva del trentennale di Airola Città che si terrà dal 28 al 30 agosto.

“L’assemblea è stata un punto di partenza per ciò che verrà, uno spunto per dar voce agli associazionismi e non a protagonismi, per comprendere l’importanza del nostro piccolo”, ha infine sottolineato Antonio Lombardi.