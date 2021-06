Rotary Club Valle Telesina consegna 10 tablet alle scuole Il programma Usaid e Rotary contro gli effetti della pandemia

La presidente del Club Rotary Valle Telesina, Caterina Pellegrino, alla presenza del componente della Commissione Distrettuale Rotary Foundation, Angelo Di Rienzo e dei soci Lucio Altieri – Segretario, Nicola Venditti - Past President, Roberto Ghiaccio – Past President, Giuseppe Maturo – Prefetto e presidente eletto e la socia Caterina Mazzone, hanno provveduto alla consegna di 5 tablet all’Istituto Comprensivo Telese, diretto da Rosa Pellegrino, e 5 tablet all’Istituto di Istruzione Superiore Telesia – dirigente Elena Mazzarelli -.

USAID e la Rotary Foundation hanno lanciato il programma che prevede la messa a disposizione da parte dell’agenzia americana di importanti fondi per contrastare gli effetti della pandemia.

Nella prima tranche di finanziamento si è privilegiato l’ambito istruzione in quanto la scuola è il luogo dove le disuguaglianze sociali emergono in modo più evidente. Per tale motivo il Rotary ha deciso di offrire pari opportunità per l’inclusione nel sistema scolastico nel periodo in cui la didattica si svolge ancora in modalità DAD.

La pandemia covid 19 ha evidenziato, altresì, come molti studenti avessero difficoltà di accesso alle piattaforme telematiche creando diseguaglianze a cui si è cercato di sopperire, almeno in parte, effettuando questa donazione.