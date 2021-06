Vaccini, boom open day Pfizer. Volpe: si riaprono le prenotazioni per Pepicelli Riaperta la piattaforma regionale per la prenotazione del vaccino per sabato

“In considerazione della adesione massiccia agli open day di questi giorni, in particolare per le sedi del capoluogo abbiamo ritenuto utile duplicare l’open day presso la caserma Pepicelli”.

Così Gennaro Volpe, il direttore generale dell'Asl di Benevento.

"Da poco - ha proseguito il manager dell'azienda di via Oderisio - è stata riaperta la piattaforma regionale per la prenotazione del vaccino per sabato, alla sede dell’ex caserma Pepicelli di Benevento. Tutte le persone di età compresa tra 12 e 59 anni possono, dunque, collegarsi al link: https://opendayvaccini.soresa.it/ e prenotare la somministrazione per sabato. Invece i ragazzi che hanno tra 12 e 17 anni di età, possono ancora prenotarsi per oggi o domani, collegandosi sempre allo stesso link https://opendayvaccini.soresa.it/ scegliendo una delle sedi asl indicate di seguito, che saranno proposte in fase di prenotazione in piattaforma: Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Cerreto Sannita, Morcone e Sant’Agata dei Goti".