"Grazie alla famiglia Rummo per aver esportato made in Sannio in tutto il mondo" Il presidente del Consorzio Asi, Luigi Barone per i 175 anni dell'azienda Rummo di Benevento

“Complimenti e grazie a Cosimo Rummo e alla sua famiglia per aver esportato il made in Sannio in tutto il mondo. Festeggiare oggi i 175 anni del pastificio Rummo è un qualcosa di straordinario che evidenzia, nella struttura aziendale, una grande capacità, professionalità, caparbietà e managerialità”. Così il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, all'arrivo alla manifestazione di presentazione del francobollo celebrativo appartenente alla serie tematica ‘le Eccellenze del sistema produttivo ed economico’ durante la quale è intervenuto in collegamento Romano Prodi. “Resistere per 175 anni in un territorio di provincia, ma con grandi peculiarità nell’agroalimentare, equivale a un risultato ancora maggiore”, prosegue Barone che ricorda le varie fasi di trasformazione dell’azienda: “Dapprima in una piccolissima azienda, poi a via dei Mulini, infine nell’Asi a Ponte Valentino sempre con l’attenzione rivolta a garantire qualità e a conquistare quote di mercato non solo italiane ma soprattutto estere”. Per il presidente dell’Asi la famiglia Rummo ha un altro grande merito: “Con l’alluvione del 15 ottobre 2015 che devastò il pastificio, in tanti immaginarono che il destino di una gloriosa azienda era arrivato al capolinea. Invece grazie alla caparbietà di Cosimo e dei suoi il pastificio è risorto, migliorando e rafforzando le sue performance”. Infine, il presidente dell’Asi ringrazia “il ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane per il francobollo celebrativo che rappresenta un dato di straordinario valore per Benevento e il Sannio”.