Un francobollo per celebrare i 175 anni dell'eccellenza Rummo Prodi: simbolo delle imprese italiane, Vigorito (Confindustria): un tesoro, esempio di riscatto

Raccoglie tutti i simboli di una storia di passione, impegno e successi l'attestazione speciale che riconosce un'eccellenza tutta italiana. Per il 175esimo anniversario dalla fondazione il Pastificio Rummo entra a far parte, da protagonista, della filatelia italiana e mondiale con un francobollo che ne racconta la storia. Una storia di famiglia, di impegno, dedizione e resilienza cominciata nel 1846 e nel tempo riconosciuta e rinnovata, alla ricerca della massima qualità ed eccellenza nella produzione della pasta.

Momento istituzionale presso lo storico stabilimento di Benevento per la presentazione del francobollo celebrativo dello speciale anniversario, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’annullo di Poste Italiane come parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

L’effige riportata sul francobollo raffigura il simbolo dell’azienda beneventana: il signum dei tre cavalli, che nei primi anni del ‘900 trasportavano dalla Campania e dalla Puglia il grano destinato al mulino e ai suoi processi di lavorazione. Un metodo unico, quello a Lenta Lavorazione brevettato dall’azienda, che ha attraversato tutte le tappe di un’impresa familiare che ha saputo innovare e rinnovarsi, nel solco della migliore tradizione alimentare italiana.

“Una giornata di grandi emozioni - ha dichiarato Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato – perchè porta con sé tutto l'impegno, l'orgoglio e la passione con cui la mia famiglia produce pasta da sei generazioni. Non dimentichiamo un solo giorno della nostra storia, fatta di sfide e grandi successi che, anche nelle difficoltà, hanno rinsaldato la nostra cura per la qualità dei prodotti e i valori della nostra terra. Questo momento importante ci porta a riflettere sui risultati raggiunti e sulle prove superate per arrivare fino a qui, ma anche e soprattutto a immaginare come sarà il futuro di Rummo, in continua crescita nel mondo e con solide radici italiane. Un gruppo che continuerà a fare dell’innovazione e della ricerca dell’eccellenza le prerogative primarie per la sua crescita”.

E proprio a testimonianza del legame tra generazioni ad inaugurare la manifestazione Antonio Rummo che ha voluto puntare la sua introduzione in quella sintesi tra “passato, presente e futuro” che è uno dei punti forti dell'azienda.

Tra gli altri ha partecipato alla cerimonia anche il già Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi. “Oggi celebriamo l'impresa italiana – ha detto -. All'assenza dei grandi gruppi corrisponde la storia di delle tradizioni familiari. I “Rummo” salvano l'impresa italiana con la loro forza, la loro identità, il loro impegno”.

“Un'eccellenza del territorio” ha dichiarato invece il Presidente di Confindustria, Oreste Vigorito che augura un successo ancor più importante “E' uno di quei tesori non ancora riconosciuti dall'Unesco ma prima o poi ci arriveremo. Un'impresa che affonda le radici nel tempo e nella tradizione di famiglia, capace di superare problemi importanti, di imporsi sui mercati esteri. Immagino che il Governo, che si sta muovendo in un'ottica di semplificazione di procedure, possa essere uno stimolo per questi imprenditori che non mollano anche nei momenti più difficili”.

E poi ha aggiunto: “Abbiamo il simbolo di Rummo sulle maglie del Benevento Calcio, che quest'anno ha raggiunto quasi 2milioni di spettatori, rinnovando il legame con la città, con lo sport. E' con queste famiglie e con questi esempi che questo territorio e questa Confindustria si apprestano alla sfida dei prossimi anni che sarà dura, ma vinceremo”.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria ha lodato la “produzioni d'eccellenza che dà lavoro a 160 dipendenti e fattura 122 milioni di Euro, esportando i suoi prodotti i 60 Paesi, ha detto Di Maria, costituisce un vanto per la Città di Benevento contribuendone a rafforzarne l’immagine positiva e dimostrando che anche nel Sud esistono straordinarie capacità imprenditoriali e produttive. Il Presidente Di Maria ha infine auspicato che, sulla scia della storia aziendale, la Rummo rafforzi e consolidi il legame con il mondo cerealicolo sannita.

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha messo in evidenzia “l'impegno di un'azienda che ha raggiunto risultati eccellenti pur operando nelle difficoltà che il Mezzogiorno ancora presenta”.

Hanno condiviso per l’occasione i loro messaggi di saluto il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, il Viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l’Assessore Regionale Antonio Marchiello, uniti nel riconoscimento del pastificio quale marchio-bandiera del Mezzogiorno, modello di resilienza ed eccellenza per l’economia italiana.

Impossibile non parlare della ferita dell'alluvione del 2015 quando la spontanea campagna di solidarietà e l'immediata risposta dell'azienda e dei suoi dipendenti hanno determinato una rinascita che l'ha resa più forte.

Rummo oggi conta oltre 160 dipendenti e un fatturato di 122 milioni di euro. Il pastificio esporta i suoi prodotti in 60 paesi del mondo e in 5 continenti, con un valore crescente del suo fatturato – pari al 35% - relativo all’export. Il 2020 è stato per l’azienda un anno positivo, di crescita sul mercato italiano e internazionale e nuovi lanci di prodotti: rispetto al 2019, la crescita complessiva è stata del +41%, nonostante la difficile annata che ha investito i comparti agroalimentari in seguito al lockdown e alla conseguente chiusura di diversi canali di vendita.

Il francobollo che oggi è stato consegnato è anche simbolo di una tradizione che si rinnova e che dalle sfide del tempo trae la forza per evolvere e aggiornarsi, in linea con le esigenze dei consumatori e con le opportunità del Made in Italy nel mondo.