Fernando Errico: "Costi edilizi alle stelle, una norma per contenerne l’effetto" "Mi auguro che arrivi quanto prima nero su bianco perché rincari sono un'emergenza per comparto"

“Dopo diversi mesi di pressing sui rincari delle materie prime che stanno frenando i lavori su preventivi precedenti e penalizzando le imprese appaltatrici pare che il Governo abbia deciso di scendere in campo per contenere l’effetto del caro materiali”. Ad annunciarlo è Fernando Errico delegato del presidente De Luca per la Napoli-Bari. “La norma potrebbe essere inserita in un decreto legge del Ministro Giovannini e le ipotesi sulle quali si sta lavorando sono: il recupero di un meccanismo già sperimentato nel 2008 attraverso compensazioni in corso d’opera oppure un intervento a conguaglio a favore delle imprese danneggiate. Mi auguro che arrivi quanto prima nero su bianco perché il caro materiali, come più volte segnalato dall’Ance che sta portando avanti da tempo questa battaglia, è la principale emergenza che sta affrontando il settore delle costruzioni in questi mesi.

Oggi le imprese lavorano sottocosto - afferma ancora Errico - ed è quindi necessario adottare misure eccezionali, concrete e immediate che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri sia pubblici che privati mettendo a rischio anche le opere del Recovery Plan e gli interventi del Superbonus 110%.

Senza un rapido intervento del Governo - conclude il Delegato per la Na/Ba- è forte il rischio di conseguenze gravissime in termini di occupazione e investimenti”.