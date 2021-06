Strada provinciale Puglianello - Faicchio, protocollo tra Provincia e Comuni Soddisfatti Di Maria e i primi cittadini Rubano e Lombardi

Provincia di Benevento e i Comuni di Puglianello e Faicchio hanno siglato stamani alla Rocca dei Rettori un protocollo di Intesa per la manutenzione straordinaria, il miglioramento e la messa in sicurezza della Strada provinciale 84. Il protocollo, firmato dal presidente Antonio Di Maria e dai sindaci Francesco Maria Rubano e Nino Lombardi, nasce con l'obiettivo di integrare in un sistema a rete per la fruizione della viabilità su scala territoriale. Esso, quindi, contribuisce al miglioramento e alla messa in sicurezza della percorribilità, con particolare riferimento al collegamento tra Puglianello e Faicchio e le aree limitrofe. Va osservato che questi territori, fisicamente ubicati in una posizione strategica e baricentrica rispetto alle valli circostanti, hanno come uniche vie di accesso le strade provinciali. Da qui la necessità di azioni congiunte e concertate Provincia - Comuni tendenti all'obiettivo di miglioramento integrato della viabilità provinciale.

Di fatto il protocollo, che individua Puglianello quale Comune Capofila, dovrà produrre il progetto definitivo/esecutivo per la Strada provinciale 84, modulato sull'intervento complessivo, per consentire la partecipazione a bandi e modalità di finanziamento per la realizzazione, secondo il principio della concertazione, delle opere necessarie al miglioramento delle vie di accesso.

Il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, commentando la sottoscrizione del Protocollo, ha dichiarato: “La Provincia di Benevento, con la presidenza Di Maria, si caratterizza quale Ente avulso dalle logiche di schieramento politico - partitico, esaltando invece il proprio ruolo istituzionale di Soggetto pubblico a servizio esclusivo dei cittadini. Il Protocollo sulla Strada provinciale n. 84 risponde appunto ad una logica di servizio alla collettività e per questo, quale Sindaco capofila, mi sento ancora più motivato ed impegnato a coglierne tutte le potenzialità operative. Ringrazio il presidente Di Maria per l’importante ruolo riconosciuto al Comune di Puglianello e per il pragmatismo che ha impegnato su questo obiettivo”.

“Gli interventi di manutenzione straordinaria per la Strada 84 previsti nel Protocollo - ha invece commentato il sindaco di Faicchio, Nino Lombardi - sono un momento qualificante dell'attività istituzionale ed amministrativa. Lavoreremo di concerto nel Tavolo Tecnico che abbiamo istituzionalizzato per risolvere le criticità e problematicità delle infrastrutture di accesso al territorio che, peraltro, merita, per le sue bellezze e ricchezze paesaggistiche, ambientali, culturali la massima valorizzazione”.

Infine Il presidente Di Maria ha dichiarato: “Ritengo utilissimo e fecondo di risultati il metodo della concertazione tra gli Enti per la risoluzione dei problemi cui il territorio deve far fronte. Siamo al lavoro in questi mesi, e proprio con questa logica di cooperazione e di ascolto, con tutti i Soggetti istituzionali per la predisposizione di una programmazione strategica e complessiva di rinascita del territorio attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo”.