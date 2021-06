Covid. Al San Pio quattro dimissioni e tre nuovi ricoveri Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento

Quattro nuove dimissioni nei reparti covid del San Pio di Benevento, ma anche tre nuovi ricoveri. E passa da 13 a 12 il numero complessivo dei posti letto occupati nell'area del nosocomio dedicata all'emergenza. E' quanto emerge dal report dell'azienda ospedaliera per oggi, giovedì 10 giugno.

Delle 12 persone persone ancora in ospedale sono nove i pazienti sanniti, mentre gli altri tre sono residenti in altre province. Un nuovo ricovero in terapia intensiva, dopo giorni in cui non si registravano più pazienti in degenza in questo reparto. Mentre sono cinque i pazienti ricoverati in pneumologia sub-intensiva, cinque a medicina interna e solo uno nell'area isolamento covid allestita al pronto soccorso. Come detto sono quattro i pazienti che sono stati dichiarati guariti e sono quindi potuti tornare a casa, si tratta di tre sanniti e un cittadino residente in altre province.