Covid, al San Pio torna a svuotarsi il reparto di terapia intensiva Sono 11 i pazienti positivi al virus ricoverati nel nosocomio sannita

Torna a 11 il numero dei pazienti in degenza nel reparto covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Ci sono 3 nuove dimissioni e dunque si riducono i pazienti ancora infetti dal Covid19. Degli 11 pazienti ricoverati, nove sono sanniti, 2 provengono da altre province. E si svuota nuovamente anche il reparto di terapia intensiva che ieri contava un paziente.

Quattro i ricoverati in pneumologia e sub intensiva, cinque, invece, i ricoveri nel reparto di malattie infettive e 2 nell'area covid del pronto soccorso. Nonostante la pressione sia ormai alleviata sull'ospedale è da considerare che, nello stesso periodo dello scorso anno il reparto contava solo un paio di degenti.