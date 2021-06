Vaccini Covid. Per vicenda Astrazeneca si rischiano ritardi prime dosi e caos Il direttore generale Asl Volpe: dovremmo impiegare Pfizer e Moderna per seconde somministrazioni

Gli effetti della prescrizione del Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute, che ha ordinato di non somministrare più prime e seconde dosi Astrazeneca a pazienti sotto i 60 anni sta creando caos per le forniture e l'utilizzo delle dose Pfizer e Moderna, fino all'altra sera impegnate per effettuare le prime vaccinazioni ai più giovani, si sentiranno anche nel Sannio e produrranno ritardi e caos per le vaccinazioni. Il piano vaccinale, che fino ad oggi in provincia di Benevento ha fatto registrare veri e propri record potrebbe ora dunque essere in pericolo per quanto riguarda i tempi di somministrazione. Pfizer e Moderna da ieri sera dovranno infatti essere impiegati per le seconde dosi a miglia di persone che avevano fatto la prima vaccinazione con Astrazeneca.

“Ora davvero ci troviamo di fronte ad un'oggettiva difficoltà” ha commentato il dottore Gennaro Volpe, direttore generale dell'Asl di Benevento questa mattina impegnato per visitare gli otto centri sanniti per gli open day Asl – Comuni. “Le forniture previste, ora serviranno per coprire le seconde dosi e quindi inevitabilmente ci saranno ritardi di settimane per coloro che invece ancora attendono la prima somministrazione (con Pfizer e Moderna) e da poco si sono iscritti sulla piattaforma”.

Non è escluso quindi che si accumuleranno ritardi fino alla prima settimana di luglio. Tutto dipende dall'arrivo delle dosi. Si spera ora che anche nel Sannio si possa prevedere un congruo numero di fiale Pfizer o Moderna in modo da garantire i richiami e le nuove somministrazioni. Proseguiranno invece senza intoppi le somministrazioni agli over 60 per i quali si può continuare ad iniettare AstraZeneca, vaccino peraltro arrivato proprio ieri nei depositi asl al Rione Ferrovia di Benevento.

Proprio agli over 60 il sindaco Mastella questa mattina ha rinnovato l'invito a vaccinarsi: "I dati a Benevento sono per fortuna in calo ma l'emergenza non è certo finita - ha esortato il primo cittadino a margine di un incontro per l'inaugurazione di un cantiere -. L'allerta deve restare sempre alta ed esorto gli over 60 a vaccinarsi. Ancora in tanti non hanno effettuato la prima dose e questo non va bene".

