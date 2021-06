Covid. Al San Pio situazione stabile: 10 i pazienti ricoverati Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Nessuna nuova dimissione e nessun ricovero nelle ultime 24 ore. Resta stabile la situazione nei reparti covid del San Pio di Benevento, dove sono complessivamente dieci i pazienti positivi ancora ricoverati.

Dato che, come detto, resta invariato rispetto al giorno precedente. Anche oggi non si registrano ricoveri nel reparto di terapia intensiva, mentre sono quattro i pazienti in pneumologia sub-intensiva, cinque a malattie infettive ed uno nell'area isolamento covid allestita nei pressi del pronto soccorso. Nessun ricovero nei reparti di medicina interna e medicina d'urgenza.