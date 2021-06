Covid nel Sannio. I dati Asl: un decesso e due nuovi casi Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento

Si conferma ancora una volta in calo il trend dei contagi nel Sannio. Solo due i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore su 328 tamponi analizzati. In entrambe i casi si tratta di persone che non presentano sintomi riconducibili all'infezione da covid e vengono classificati come asintomatici. Basso, però, anche il numero delle guarigioni che oggi fa registrare un solo caso di un sannita che ha superato la malattia ed è stato quindi dichiarato guarito. E purtroppo però dopo giorni di tregua si registra anche un decesso. E' quanto emerge dal report elaborato dal servizio di Prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio.