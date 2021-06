Esami di maturità, gli auguri del rettore dell'Università del Sannio Canfora: "Maturità un vero e proprio spartiacque, un rito di passaggio all’età adulta"

A poche ore dagli esami di maturità arriva il messaggio del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora agli studenti che dovranno affrontare una delle prove più significative della loro vita.

"Cari ragazzi, anche quest’anno ci siamo! Siamo alla vigilia della vostra notte di lacrime e di preghiere, notte di ansia e di sogni, la notte prima degli esami. La maturità è un momento importante nella vita di ognuno di noi, un vero e proprio spartiacque, un rito di passaggio all’età adulta il cui ricordo ci accompagna per tutta la vita. Alla vigilia di questa notte, ora tanto temuta e poi, vedrete, ricordata con tenerezza per sempre, voglio farvi i miei auguri e i miei complimenti. Auguri, a che possiate realizzare i vostri sogni, e complimenti, per la grande prova di maturità che avete già dato in questo difficile periodo che stiamo attraversando. E un auspicio: impegnatevi sempre con energia, passione e competenza per costruire il mondo in cui vi piacerebbe vivere.

In bocca al lupo!

Il rettore Gerardo Canfora