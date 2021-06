Il 30 giugno 2021 l'assemblea dei soci dell'Associazione Olivicoltori Sanniti Alle ore 17 presso il Frantoio Terravecchia in via Aldo Moro a Frasso Telesino

L'Aos, l'associazione Olivicoltori Sanniti ha indetto la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria dei soci. L'Aos ha inviato ai soci un invito per l'assemblea che si terrà presso la sede del Frantoio Terravecchia S.r.I. via Aldo Moro a Frasso Telesino, per il giorno 30 giugno 2021 alle ore 17 in seconda convocazione (prima convocazione il 29/06/2021 alle 7) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: approvazione bilancio alla data 31/12/2020; Ratifica dati bilancio 2019; Rinnovo cariche sociali ed altri punti che eventualmente verranno indicati durante la riunione.