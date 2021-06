Covid, nessun decesso. I degenti sono 11 Due dimissioni e tre nuovi ricoveri nel padiglione Santa Teresa della Croce

Nessun decesso, due dimissioni e tre ricoveri. Ora nei reparti dell'ospedale San Pio di Benevento sono undici i pazienti infetti, dieci sanniti e un solo paziente proveniente da fuori provincia. Quattro le persone in pneumologia e sub intensiva, sette in malattie infettive. Una situazione in miglioramento ma che evidenzia dati più gravi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando, il reparto dedicato alla cura del virus, era ormai vuoto.