Covid, i dati della settimana nel Sannio L'appello del sindaco: stiamo comunque attenti, il virus non è scomparso

Solo quattro persone positive al covid 19, tutte asintomatiche, su 91 tamponi effettuati e dieci guariti. E' incoraggiante il consueto report dell'Asl di Benevento.

Dati che rispecchiano il trend settimanale diffuso dal sindaco Clemente Mastella che evidenzia come nel Comune di Benevento da lunedì 7 a domenica 13 giugno si sia registrato solo 1 nuovo positivo. Tasso incidenza nuovi positivi a 7 giorni pari a 1,71 per 100.000 abitanti ( la settimana scorsa era al 34,2).

In Provincia di Benevento da lunedì 7 a domenica 13 giugno 38 nuovi positivi. Tasso incidenza nuovi positivi a 7 giorni pari a 13,91 per 100.000 abitanti (settimana scorsa 34,8).

E sulla campagna vaccinale sono 54166 le dosi totali somministrate a cittadini di Benevento, prime dosi 38.148 pari al 65% della popolazione.

“Per Benevento i dati sono bassi – commenta Mastella – ma voglio richiamare tutti a stare attenti. Il virus non è scomparso e ad ottobre potrebbe tornare. Una pandemia non si estingue all'improvviso. Ora c'è preoccupazione per la variante indiana”. E infine un appello “Dal 21 non ci sarà èiù il coprifuoco ma occorrono attenzione e calma per evitare altri drammi”.