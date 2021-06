Le Acli formulano gli auguri al Vescovo Mazzafaro Il messaggio di auguri del presidente provinciale, Parente e di don Giancarlo D'Ambrosio

“Formuliamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, Don Giuseppe Mazzafaro, dichiara il presidente delle ACLI Provinciali di Benevento, Danilo Parente. Siamo sicuri che saprà ben intrepretare le esigenze dell’importante Diocesi che è chiamato a guidare. Le ACLI come parte integrante della comunità ecclesiale sono pronte ad offrire la loro collaborazione anche per mezzo dei propri circoli”. Questo il messaggio delle Acli di Benevento per il nuovo vescovo Don Giuseppe Mazzafaro, nominato da Papa Francesco Pastore della Chiesa di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti.

Messaggio di gioia per la nomina anche da parte dell’accompagnatore spirituale delle ACLI di Benevento, Don Giancarlo D’Ambrosio, rivolto al nuovo Vescovo “La Madonna delle Grazie la accompagni nel suo cammino. Sia sempre segno di fede e amore nella carità. Grazie per essere tra noi. Auguri. Le vogliamo bene”.