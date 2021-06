Covid, il Sannio sorride: restano solo 7 pazienti al San Pio Nessun decesso, nessun nuovo ricovero e 4 pazienti che tornano a casa

Le porte che si chiudono e il reparto covid, il maledetto e nel contempo assolutamente benedetto reparto covid vuoto: un traguardo sempre più vicino per il San Pio.

Nessun decesso, nessun nuovo ricovero nel nosocomio beneventano nelle ultime 2 ore: ieri erano 11 i ricoverati nel reparto dedicato al coronavirus, oggi solo 7, di cui 4 a pneumologia sub intensiva e 3 a malattiie infettive. Quattro dunque i pazienti dimessi nelle ultime ventiquattro ore.

Dati dunque che lasciano ben sperare per il futuro.