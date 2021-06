Pista ciclabile Paesaggi Sanniti, progetto per farla arrivare alla stazione Fs Il sopralluogo del sindaco Mastella e il presidente della Provincia, Di Maria

Si punta al potenziamento delle piste ciclopedonali nel territorio di Benevento. E’ quanto emerso stamani al termine di un sopralluogo effettuato dal presidente della Provincia, Antonio Di Maria, e dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in località Pantano sulla Pista Ciclopedonale “Paesaggi sanniti”, realizzata dalla Provincia, ove sono in corso da un mese circa, e sono ormai quasi ultimati, lavori di rifacimento e di riattamento, nonché la pulizia della carreggiata dalle erbe invadenti.

Il sindaco Mastella ha voluto verificare la fattibilità tecnica di un possibile allungamento della Pista ciclopedonale “Paesaggi sanniti” dall’attuale capolinea in località Pantano fino all’area della Stazione ferroviaria centrale del capoluogo, distante circa un chilometro.

Infatti, il sindaco ha riferito di averne già discusso con i responsabili della Rete ferroviaria, nel contesto del programma realizzativo dell’Alta Capacità Napoli / Benevento / Bari e del complesso intervento costruttivo riguardante tutta l’area della Stazione centrale del capoluogo sannita, destinata a cambiare volto. In tale ambito, secondo il Sindaco, può rientrare il programma di spostare l’attuale capolinea della “Paesaggi sanniti” dalla località Pantano portandolo a ridosso della Stazione centrale nella zona di via Ponte a Cavallo, dove i responsabili della Rete ferroviaria sono favorevoli ad attestare anche 100 stalli per biciclette.

Del resto, il tracciato è già disponibile, trattandosi per l’appunto della dismessa tratta ferroviaria da Benevento a Vitulano, sostituita già da molti anni, da un nuovo percorso a doppio binario.

Sulla proposta di Mastella il presidente Di Maria, che era accompagnato nel sopralluogo dal responsabile di Servizio Patrimonio della Provincia ing. Michelantonio Panarese e dal Capo staff Renato Parente, ha dichiarato la sua immediata adesione. Di Maria ha anzi aggiunto che questo nuovo tronco della Pista potrebbe rientrare in un ancora più ambizioso programma di ampliamento della “Paesaggi sanniti”. Infatti, Di Maria ha dichiarato che suo intendimento è innanzitutto quello di collegare la Pista di Pantano a quella di “Acquafredda”, nella stessa Città capoluogo, che la Provincia sta realizzando a circa due chilometri in linea d’aria, e che corre parallela al tratto ferroviario tra Benevento e Pietrelcina. Inoltre, rispetto all’altro capolinea della “Paesaggi sanniti” presso la ex Stazione di Vitulano, nel tracciato che corre parallelo al fiume Calore, Di Maria ha già dato mandato al Settore Tecnico di sfruttare, per quanto possibile, la rete delle strade provinciali secondarie della zona fino all’abitato di Castelpoto. Nascerebbe così una Pista ciclopedonale che si estenderebbe per una ventina di chilometri ed oltre a ridosso dell’abitato del capoluogo in uno degli angoli più suggestivi del Sannio.

Mentre, dunque, sono allo studio di fattibilità tecnico-economica tali ipotesi di lavoro, nel corso del sopralluogo si è dato atto dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione della “Paesaggi sanniti” , il cui obiettivo principale era quello di smantellare il cordolo centrale che divideva in due la carreggiata della Pista Ciclopedonale rendendo più sicura la fruizione della stessa sia da parte dei runners che dei bikers. Sotto tale profilo i lavori sono stati ultimati, mentre restano da realizzare alcuni interventi correlati alla fruizione della Pista.