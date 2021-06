Vaccini anti covid, pronte 6mila dosi Pfizer e Moderna per gli under 60 La campagna ha sfondato quota 249.638 inoculazioni nel Sannio

Si preparano due giorni molto intensi per la campagna vaccinale anti covid nel Sannio. L'arrivo di sei mila dosi ha permesso all'Azienda Sanitaria Locale di Benevento di programmare, per giovedì e venerdì, una due giorni intensa con l'inoculazione delle prime dosi dei vaccini Pfizer e Moderna, a persone dai 18 ai 60 anni.

Il direttore generale dell'azienda di via Oderisio, Gennaro Volpe, procede nel lavoro intrapreso ormai da mesi e che ha fatto registrare ottimi risultati. Ricordiamo che, nel Sannio, la campagna ha sfondato quota 249.638 inoculazioni.



A sciogliere i dubbi sulle seconde dosi di Astrazeneca il governatore Vincenzo De Luca che ha spiegato che saranno riservate solo agli over 60, mentre per gli altri si procederà con seconde dosi dei vaccini Pfizer e Moderna. “Dovendo vaccinare la popolazione più giovane d’Italia – ha ribadito De Luca -, la Campania richiede per l’ennesima volta, e sollecita, la fornitura aggiuntiva di vaccini Pfizer e Moderna, anche in relazione alla popolazione studentesca da vaccinare. Su questa base, ci si dovrà impegnare a completare quanto prima possibile la campagna di vaccinazione e immunizzazione di tutta la nostra popolazione, anche a fronte del diffondersi di nuove varianti Covid”.