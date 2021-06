Covid nel Sannio. I dati Asl: 4 nuovi positivi, 22 i guariti Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Dati ancora una volta incoraggianti per il Sannio. Solo 4 i nuovi casi segnalati dall'Asl di Benevento nelle ultime 24 ore su 470 tamponi analizzati. Dal report del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio viene precisato che in un solo caso si tratta di una persona che presenta sintomi, mentre gli altri 3 contagi rilevati vengono classificati come asintomatici. Fortunatamente nessun decesso. Mentre sono 22 i cittadini sanniti che sono stati dichiarati guariti.