Covid. Prossima settimana nel Sannio open day con tutti i tipi di vaccino Volpe (Asl): Partita somministrazione di 6mila prime dosi. Ora serve accelerare"

Avviata, puntuale, questa mattina presso la caserma Pepicelli di Benevento ed altri centri vaccinali del Sannio la vaccinazione di seimila persone che dovranno ricevere la prima dose Pfizer o Moderna.

una giornata che contribuirà alla ripresa in velocità, si spera, dell'immunizzazione dopo il rallentamento provocato dalle decisioni di sospendere le seconde dosi AstraZeneca per le persone che ancora non hanno compiuto i 60 anni.

“Negli ultimi giorni – ha spiegato il dottore Gennaro Volpe, direttore generale dell'Asl di Benevento - abbiamo registrato, purtroppo, un calo di richieste. Speriamo che nei prossimi giorni si registri una nuova inversione di tendenza anche grazie agli ultimi chiarimenti arrivati dal ministero della Salute e dalla Regione Campania, che ormai da oltre un anno è sempre al fianco dei cittadini”.

Il dottore Volpe entra poi nel merito del programma per i prossimi giorni: “Abbiamo previsto la convocazione di 6mila prime dosi, a fronte delle 12mila arrivate. Le altre seimila, tra Pfizer e Moderna serviranno per le seconde dosi nei prossimi sette giorni. Cerchiamo di calcolare con la massima precisione le scorte da conservare proprio per non creare problemi a chi dovrà ricevere l'ultima inoculazione. A queste – ha poi spiegato il numero uno dell'Asl sannita - vanno aggiunte un migliaio di inoculazioni per le persone che hanno effettuato la prima vaccinazione con AstraZeneca e che ora invece, essendo sotto i 60, riceveranno Pfizer o Moderna”.

Dopo la brusca frenata delle iniziative “open day”, che hanno caratterizzato e spinto la campagna di immunizzazione specialmente nel Sannio dove i numeri delle somministrazioni confermano l'ottimo andamento della campagna vaccinale, il dg Volpe annuncia la ripresa anche delle giornate dedicate: “Dallo scorso lunedì abbiamo pensato di adottare una strategia diversa dopo i tanti open day che nel Sannio hanno avuto davvero successo ed hanno consentito di vaccinare prima tantissime persone. Per la prossima settimana, invece – annuncia – probabilmente torneremo con gli open day durante i quali si somministreranno tutti i vaccini disponibili. Un altro momento importante per arrivare all'immunità di gregge in tutta la provincia di Benevento”. Somministrazioni che dopo le prescrizioni del Cts terranno ovviamente conto dell'età delle persone prima di decidere quale effettuare.

Migliaia le card vaccinali arrivate nel Sannio e che ora verranno distribuite anche direttamente a chi riceve la seconda dose.

Sul fronte dei numeri della pandemia, nel Sannio, ieri solo cinque nuovi positivi al Covid su 354 tamponi analizzati. Sono state invece 14 le persone guarite. “Numeri davvero bassi”, ha commentato il direttore Volpe che però lancia un appello: “Dobbiamo stare sempre attenti. Non abbassare la guardia anche alla luce di quello che sta accadendo in Inghilterra”.

Vaccinarsi e prevenzione restano dunque le due parole d'ordine, al momento, contro l'emergenza sanitaria che è tutt'altro che terminata.