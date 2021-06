I Vescovi Metropolia Benevento: permane stop a processioni e feste all'esterno Il documento dei vescovi Accrocca, Aiello, Cascio, Mazzafaro, Melillo e dell'abate Guariglia

“L’attuale emergenza sanitaria – nonostante i segnali di ottimismo che fanno ben sperare – appare tuttora fluida e instabile. Pertanto, è richiesta ancora molta prudenza per evitare il rischio di vivere una nuova ondata epidemica, incrementata anche dalle varianti insorgenti2.

Così i vescovi della Metropolia di Benevento: Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento; Arturo Aiello, vescovo di Avellino; Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia; Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti; Sergio Melillo, vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia e Riccardo Guariglia, abate di Montevergine che insieme hanno firmato una nota con la quale, vista la situazione sanitaria ancora incerta, ribadiscono che “restano in vigore le disposizioni vigenti; per cui, in attesa di nuove indicazioni da parte della Conferenza Episcopale Italiana concordate con il Governo Centrale, ricordiamo che: restano sospese le processioni e ogni forma di festa esterna; non sono ammesse quelle manifestazioni che, senza concorso di popolo, si propongono di portare statue della Vergine o dei Santi lungo le strade del territorio parrocchiale; si raccomanda di vivere i limiti che tale situazione c’impone come un’opportunità per crescere nella preghiera e nella meditazione della Parola di Dio, dando valore di comunione ecclesiale e di aggregazione popolare alle celebrazioni liturgiche nel rispetto delle norme anti-Covid. La Vergine Madre di Dio e i Santi – concludono i vescovi - intercedano per noi, perché possiamo fare delle nostre comunità luoghi di autentica fraternità”.