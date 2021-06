Festival Bct, festa Madonna delle Grazie e situazione sicurezza ad Airola Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Benevento

Il piano di security e safety predisposto dal Comune di Benevento per garantire l’ordinato svolgimento del programma del festival Benevento Cinema Televisione e la festa civile in onore della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, al centro della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta ieri dal prefetto Carlo Torlontano, alla quale hanno preso parte il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il questore Luigi Bonagura, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Germano Passafiume, il tenente colonnello Giovanni Ferrajolo della Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Maria Angelina D’Agostino, il Segretario generale della Provincia, Maria Luisa Dovetto, delegata dal Presidente, l’ingegnere Giordano della Provincia ed il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco.

“Si è convenuto – ha spiegato il prefetto Torlontano - che le misure pianificate in relazione ai luoghi in cui si svolgeranno gli eventi e al numero degli spettatori, valutate favorevolmente in linea generale, verranno decise nell’ambito della Commissione Comunale dei Pubblici Spettacoli. Mentre in occasione del Tavolo tecnico che si terrà presso la Questura, verranno valutate, le prescrizioni da adottare relative alla security e safety”.

Su richiesta del Sindaco è stata sottoposta all’attenzione del Comitato anche la prossima ricorrenza della Madonna delle Grazie.

Al riguardo, “tenuto conto che la manifestazione in parola, per la tradizionale modalità nella quale si tiene, non consente di garantirne la fruizione nel pieno rispetto del distanziamento e delle modalità contingentali, tuttora in vigore per evitare assembramenti di persone, il Consesso ha preso atto della situazione “de qua” che non consente lo svolgimento, in sicurezza, della predetta manifestazione”.

Al termine della riunione è stata esaminata, congiuntamente al sindaco di Airola, la situazione riguardante l’ordine e la sicurezza pubblica nel centro della Valle Caudina.

Al riguardo, il Prefetto ha evidenziato “che detto territorio è comunque settimanalmente, attraverso l’apposita ordinanza del Questore, oggetto di servizi da parte delle Forze di Polizia. Si è comunque convenuto di effettuare periodici servizi di controllo straordinari attraverso l’impiego di appositi rinforzi. Detti servizi verranno ripetuti, a scadenza non regolare, nei prossimi mesi”.