Dopo 35 anni si riunisce la 5^ Elettrotecnici D - ITIS Benevento Serata tra ricordi e racconti degli ex studenti dell'Industriale di Benevento

Cinque anni insieme, poi la maturità presso l'Istituto industriale Bosco Lucarelli di Benevento nel 1986. a distanza di 35 anni ieri gli studenti della 5^ Elettrotecnici D - ITIS Benevento si sono ritrovati insieme per una cena scandita da ricordi ed emozioni. Non si vedevano da anni, nonostante la poca distanza geografica delle loro residenze. Eppure gli impegni, la quotidianità fino a ieri aveva ritardato la bella rimpatriata che ha donato momenti di spensieratezza a tutti, specialmente dopo il difficile anno vissuto per via della pandemia. Ed è così che per una sera, Lello Clemente, Luigi Intorcia, Peppe Del Ninno, Luigi Ciarlo, Enrico Roccasecca ed Antonio Natale, sono tornati insieme, proprio come negli anni '80.