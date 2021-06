Asia, martedì apertura sportello Tarip al Rione Ferrovia Madaro: "Benevento la prima città del Centro Sud Italia ad aver avviato la sperimentazione"

L'Asia ed il comune di Benevento rendono noto che da martedì prossimo, 22 giugno, sarà attivo lo sportello per la consegna dei sacchetti dotati di Rfid da distribuire ai residenti del rione Ferrovia per l'avvio della seconda fase della sperimentazione Tarip, la Tariffa puntuale sui rifiuti. Per l'occasione saranno presenti presso l'ufficio situato in via Cosimo Nuzzolo, 27 - alle ore 10,30 - il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro; una rappresentanza dell'Università degli Studi del Sannio che collabora attivamente al progetto.

"Benevento - dichiarano Mastella e Madaro - è la prima città del Centro Sud Italia ad aver avviato la sperimentazione sulla Tarip, un progetto che consentirà ai cittadini di pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti e non più in base ai metri quadri dell'abitazione. Siamo certi che la collaborazione dei cittadini permetterà di andare oltre la fase del test e che la tariffa puntuale diventerà realtà".

Per ritirare i sacchetti e partecipare alla sperimentazione Tarip, nel rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del contagio Covid, è necessario prenotarsi telefonando al numero 3452468419 o compilando il form pubblicato sulla home page del sito web www.asiabenevento.it dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. Sarà cura degli addetti aziendali comunicare ai prenotati il giorno e l’ora stabilito per il ritiro.