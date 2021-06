Distretto Rurale Terra Sannita, obiettivi e azioni strategiche per il Sannio Per la crescita del territorio

Si è svolto nel pomeriggio di venerdì in modalità videoconferenza il terzo evento di animazione promosso dal Distretto Rurale Terra Sannita, che vede impegnati in una logica di rete più di 40 Comuni, la Provincia, oltre 200 imprese, l’Università degli Studi del Sannio, diversi Istituti scolastici, Enti di formazione e ricerca nonché soggetti del no profit, nella definizione di una strategia di sviluppo integrata del territorio sannita e delle sue filiere di eccellenza.

Il Distretto Rurale Terra Sannita è un Consorzio misto, costituito a novembre dello scorso anno, con un proprio board che vede la presidenza affidata a Raffaele Amore e l’amministrazione delegata ad Annarita De Blasio.

L’evento di venerdì, a cui tra gli altri ha partecipato anche il dirigente regionale dott. Gandolfi, giunge al termine di un percorso avviato lo scorso anno, che ha già trovato una prima approvazione da parte della Regione Campania, e che ora vede il Distretto impegnato nell’elaborazione di una strategia per lo sviluppo e la valorizzazione territoriale.

Dopo una prima rilevazione e analisi dei reali fabbisogni dei diversi comparti, è stato predisposto un Piano di Distretto con obiettivi e azioni strategiche mirate a rendere riconoscibile e attrattivo il patrimonio produttivo, gastronomico, storico-culturale e naturalistico che caratterizza il Sannio Beneventano.

Gli eventi di animazione hanno visto la numerosa partecipazione dei diversi attori del territorio, che hanno mostrato entusiasmo e dato il loro contributo di idee per la costruzione del Piano di Distretto. "L’auspicio - spiegano - è che questa prima esperienza di rete del mondo rurale sia solo l’inizio di un percorso di affermazione e promozione dell’identità sannita".