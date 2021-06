Un'opera buffa a Città Spettacolo, aperte le audizioni Il Festival cerca talenti per una nuova produzione

Un'opera buffa in due atti al Festival “Benevento Città Spettacolo”. L'organizzazione annuncia che sono aperte le iscrizioni per le audizioni di cantanti lirici (soprano, mezzosoprani, contralto e falsettista “en travesti”) per integrare il cast della nuova produzione firmata dal Festival: “Il Noce di Benevento” di Giuseppe Balducci.

“Il Noce di Benevento”, opera buffa in due atti (librettista sconosciuto), debutterà a fine agosto nel prestigioso Teatro Romano.

Le audizioni si terranno a Benevento il primo luglio 2021 dalle ore 10:00 presso il Teatro De Simone-Via Franco Niccolò, 18. Per iscriversi è necessario inviare la propria candidatura a mezzo mail all’indirizzo info@cittaspettacolo.it includendo la domanda di ammissione (su apposito modulo), il curriculum vitae, una foto artistica e la copia del documento d’Identità.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro, e non oltre, il 28 giugno 2021, alle ore 18. La direzione, dopo aver ricevuto e visionato il materiale, comunicherà la convocazione con una comunicazione ufficiale via email.

Potranno partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: abbiano compiuto 18 anni.