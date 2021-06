Rissa in centro, Mastella: pronto a chiudere i luoghi della movida Il primo cittadino dopo l'episodio violento di ieri: tolleranza zero

“Laddove dovessero esplodere incivili moti di mancanza di rispetto tra giovani, che sfociano in aggressioni sciocche e malvagie, userò i miei poteri per intervenire, e con forza, chiudendo eventualmente anche i luoghi della movida". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a seguito della rissa in Piazza Piano di Corte (leggi qui).

"Mi auguro - chiosa il sindaco - che l’episodio resti confinato ad una brutta ed unica serata. La tolleranza per questi episodi sarà zero”.