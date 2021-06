Vaccini in cantina, nasce la bottiglia dedicata all'open day anti covid L'iniziativa di La Guardiense e Cantina di Solopaca che hanno ospitato le somministrazioni

Incassa un bel successo l'iniziativa dei vaccini in cantina.Oggi, infatti, sono stati somministrati i mille richiami per gli agricoltori che avevano cominciato il loro percorso lo scorso 16 maggio. Un progetto festeggiato da una produzione vinicola singolare. La Guardiense e la Cantina di Solopaca, che hanno infatti ospitato le somministrazioni, hanno dedicato un'edizione speciale di Aglianico e Falanghina allo strepitoso successo dei vaccini in cantina, a ricordo di questo momento di rinascita e di impegno collettivo.

Un momento che Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Benevento e vicepresidente nazionale ha definito “un'operazione pioneristica” aggiungendo che “Un territorio che sa fare squadra e stringersi contro le avversità può vincere questa sfida e restituire vita alle famiglie e alle imprese. Lo abbiamo visto già in altre occasioni, come nell’alluvione del 2015. Ora l’augurio è che lo spirito indomito dei Sanniti lanci l’abbrivio alla ripartenza”.

Un successo nato dalla sinergia tra Asl e Coldiretti come ricordato anche dal direttore provinciale Gerardo Dell’Orto.