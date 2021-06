Vaccini Covid, nel Sannio con i 12enni si arriva al 75 per cento Volpe (Asl): Nostra attenzione oggi è per quel 20 per cento di 60enni non ancora iscritti

“Nel Sannio sono state somministrate 180mila prime dosi di vaccino contro il Covid 19, pari al 70 per cento della popolazione totale che con i dodicenni che si sono già vaccinati arriviamo al 75 per cento”. Numeri importanti sul fronte della pandemia quelli che sono emersi questa mattina a margine di un incontro per l'inaugurazione del centro di formazione Asl. A fornire i numeri è stato il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe che ha rivendicato il lavoro fin qui svolto in provincia di Benevento: “In pratica abbiamo azzerato le liste di prenotazione. Ora la nostra missione sarà però quella di intercettare quel 20 per cento dei sessantenni che ancora non hanno fatto richiesta per la vaccinazione”.

Secondo una prima previsione a medio termine, quindi, per la fine del prossimo mese di luglio l'Asl completerà la campagna di vaccinazione di massa e gli hub saranno quindi chiusi. Le vaccinazioni rimanenti saranno quindi somministrate nei normali ambulatori e centri vaccinali dell'Azienda sanitaria locale.

“Ieri – ha rimarcato il dottore Volpe, affiancato anche dal direttore sanitario, la dottoressa Maria Concetta Conte - abbiamo fatto anche l'accordo con le farmacie che vaccineranno con la monodose johnson che può essere inoculata sia in farmacia e dai medici di base”.

E sulla variante Delta l'attenzione resta alta anche nel Sannio: “Al momento non risultano casi ma l'unità di crisi (che si è riunita ieri a livello regionale ndr) è al lavoro per capire eventuali problemi che potrebbero sorgere nell'immediato futuro”.

Altro argomento del momento è quello dei provvedimenti per i medici che non si sono sottoposti alla vaccinazione: “Stiamo facendo una verifica in tal senso. Verifica che va fatta dal datore di lavoro di questi professionisti”.

