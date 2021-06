Polo di formazione dell'Asl: a Benevento parte una nuova sfida - FOTO La struttura concessa dalla Provincia all'Asl ospiterà anche studenti di Infermieristica e non solo

Inaugurato questa mattina il Polo formativo dell'Asl di Benevento che è stato istituito all'interno dei locali della Provincia di Benevento del Centro per l'impiego. Presenti al taglio del nastro il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe con il direttori sanitario e amministrativo dell'azienda sanitaria locale, Maria Concetta Volpe e Carlo Esposito con il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente dell'Ordine dei medici sanniti, il dottore Giovanni Pietro Ianniello. Si tratta di un polo formativo che sarà anche a disposizione delle scuole, oltre che degli Enti sanitari.

“Oggi è un altro giorno importante, l'inizio di un nuovo corso – ha commentato il Dg Volpe a margine dell'inaugurazione che ha anche fatto il punto sulla situazione Covid - con al centro il nostro centro formativo nel quale saranno fatto tutti i corsi per la Scuola infermieri, per la medicina generale, corsi interni all'Asl e per l'educazione alla salute con il coinvolgimento di scuole e Coldiretti”.

Struttura di via XXV Luglio di proprietà della Provincia che come ha spiegato il presidente Di Maria da qualche mese ha avviato un'opera di razionalizzazione degli edifici di proprietà. Polo che consentirà la presenza di cento studenti per tre anni impegnati, con l’apporto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel conseguimento dei titoli formativi previsti nel nostro ordinamento per le Professioni Sanitarie. «Questa giornata – ha commentato Di Maria - segna il conseguimento di un importante obiettivo frutto della volontà e della capacità di concertazione istituzionale che anima l’Amministrazione della Rocca dei Rettori. Abbiamo dato corso ad una efficace sinergia istituzionale con l’Asl di Benevento ed in particolare con il direttore Volpe che aveva nei mesi scorsi prospettato la possibilità di attrezzare in Città un programma di formazione sanitaria molto qualificante ed importante per il territorio. D’altra parte dal nostro punto di vista quale soggetto proprietario dell’immobile, è importante ricordare come, nell’ottica dell’efficienza e dell’efficacia dei nostri procedimenti amministrativi, abbiamo reso nuovamente funzionale ed utile alla collettività una bella struttura di servizio che peraltro era stata realizzata di recente”.

“Formare le nuove generazioni e i dipendenti è fondamentale specialmente per coloro che lavorano nel mondo della sanità. Benevento sempre più centrale nella formazione che garantisce un grado di formazione elevato che beneficerà tutta la città” ha invece rimarcato il primo cittadino Clemente Mastella che ha poi effettuato un sopralluogo all'interno della struttura adattata alle esigenze di studenti e corsisti.