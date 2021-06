Giuliana Danzè dopo la denuncia della violenza: quante donne come me La cantante picchiata dall'ex compagno lo ha raccontato in un video toccante sui social

“Sono tante, tantissime, le donne che mi stanno scrivendo per confidarmi una situazione simile, presente o passata. E' una cosa bellissima questa vicinanza, è terribile che ci siano così tanti casi”.

Così la cantante 26enne Giuliana Danzè, il giorno dopo aver pubblicato, attraverso i social, un video in cui denuncia di essere stata brutalmente picchiata dall'ex compagno.

Un video in cui Giuliana racconta la violenza subita mostrando anche foto choc con i segni delle botte, dopo giorni di ricovero in ospedale.

Un video diventato virale in poche ore. “Mi hanno chiamato tantissime persone – aggiunge – ma io voglio che la mia denuncia arrivi ancor più lontano. La giustizia farà il suo corso ma è necessario raccontare è per questo che rilancio lo stesso messaggio” (leggi qui).

Infine la giovane artista che si è fatta strada nel mondo della musica sin da piccola, partecipando a programma Rai Ti lascio una canzone, poi a The voice e al talent All Together Now, racconta: “Non mi sarei mai immaginata di vivere una cosa del genere e appena sarà possibile voglio raccontarlo anche attraverso le note”.