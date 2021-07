Pediatri del San Pio in aiuto dei colleghi del Frangipane di Ariano Convenzione con l’ASL di Avellino per prestazioni pediatriche

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Mario Nicola Vittorio Ferrante, in ordine alle necessità di personale medico che si è evidenziata presso la Unità operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino per la temporanea carenza di specialisti pediatri, ha aderito volentieri alla richiesta della competente A.S.L. di Avellino, stipulando con essa apposita convenzione per prestazioni ospedaliere nella branca specialistica suindicata.

“Da parte loro – spiegano dall'ospedale San Pio -, i sanitari che saranno interessati alla predetta supplenza, rispondendo alle sollecitazioni del Direttore Ferrante, hanno rinviato parte del loro periodo di ferie, pur di corrispondere alle urgenze del nosocomio del Tricolle, scongiurando la ventilata chiusura temporanea del suindicato reparto.

In ragione di tanto, l’A.O.R.N. “San Pio” ha potuto tempestivamente comunicare le disponibilità degli specialisti, tra i quali il Direttore della U.O.C. di Neonatologia e TIN, il dottore Francesco Cocca, che coprirà il turno pomeridiano già il prossimo sabato 24 luglio.